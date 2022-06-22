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Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

22.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) cenazesi, askeri uçakla Zonguldak'a getirildi.

Şehit Özkaya'nın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına getirilen naaşı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, askeri erkan, emniyet personeli ve yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Dua edildikten sonra Bartın'a gönderilen şehit Özkaya'nın cenazesinin, yarın Arıt Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın cenazesi Zonguldak'a getirildi

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şehit Zonguldak Bartın

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