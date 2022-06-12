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Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

12.06.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in (34), Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Demir'in, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Yaşar, annesi Suriye ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehidin, Seda Demir ile evli olduğu, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Şehit Demir'in cenazesinin, bugün ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından İnkur Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekatında K. Irak'ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise paylaşımında, şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileyerek, "Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

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