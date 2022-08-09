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Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

09.08.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan Malatya'ya getirilen 36 yaşındaki şehit Halil Koç'un cenazesi, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafapaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Şehidin yakınları tabutun üzerine şehidin kamuflajı ve beresini koyarken bu sırada şehidin annesi Gülsen, eşi Yeter ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülsen Koç, törende "Çocukların bana emanet, sen rahat git Halil'im." diye ağıt yaktı.

Şehidin çocukları 9 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Asaf da cenaze törenine askeri kamuflajla katıldı.

Cenaze namazı öncesi konuşma yapan şehidin yakını Hüseyin Koç, şehidin iki yavrusunu kendilerine emanet ettiğini belirterek "Tüm şehitlerimize, vatanı için ezanlar dinmesin diye gayret gösterenlere, bizim rahatça uyumamızı temin eden Halil Koçların hepsine selam olsun. Hepsinin şehadetini rabbim kabul etsin. Şehitler ölmez, şehadete gidecek olanlar asla bitmez. Bunu bütün kafirler bilsinler ki Halil Koçlar asla bitmeyecek." dedi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Koç'un naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Törene, şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

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şehit Malatya tören

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