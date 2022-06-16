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Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

16.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta, şehit ve gazi çocuklarına karne hediyesi olarak muhabbet kuşu armağan edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ornitoloji Derneği iş birliğinde 60 şehit ve gazi çocuğuna hayvan sevgisi aşılanması ve karne hediyesi olarak muhabbet kuşu verilmesi amacıyla Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bahçesinde tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını dile getirdi.

Okullarından mezun olan şehit ve gazi çocuklarına başarı ve mutluluk temennisinde bulunan Kaya, çocuklara tatilde arkadaşlık etmesi için muhabbet kuşu hediye etmek istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği Başkanı Nusret Sapsız da evcil hayvan beslemenin çocukların duygusal gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunu başarıyla tamamlayan şehit ve gazi çocuklarını tebrik etti.

Protokol üyelerince konuşmaların ardından şehit ve gazi çocuklarına muhabbet kuşu hediye edildi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı.

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

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