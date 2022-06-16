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Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

16.06.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

MANİSA (AA) - Şehzadeler Belediyesi, gelecek ay devreye alınacak 1,2 megavat gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ını buradan karşılayacak.

Kırançiftlik Mahallesi'nde 20 dönüm alan üzerinde hizmet verecek olan santraldeki çalışmalarda sona gelindi. 1,2 megavat güce sahip ve temmuzdan itibaren enerji üretimine başlanacak santralde panel montaj işlemi sürüyor.

Yaklaşık 3 bin güneş panelinin kurulumunun yapıldığı santralde incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AA muhabirine, Türkiye'nin enerjisini yenilebilir kaynaklardan üretme hedefine katkıda bulunmak için 2 ayrı GES yatırımı yaptıklarını söyledi.

İlk santrali gelecek ay devreye alacaklarını dile getiren Çelik, "Bu santralle birlikte 1 milyon 734 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu 4 kişiden oluşan 571 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir üretim. Belediyemizin toplam elektrik tüketiminin yüzde 40'ını bu GES santralimizden karşılamış olacağız." diye konuştu.

Çelik, aynı mahallede yapacakları ikinci GES için gerekli izinleri aldıklarını vurguladı.

İkinci yatırımın devreye girmesiyle belediyenin tükettiği enerjinin tamamına yakınını güneş santralinden karşılamış olacaklarını aktaran Çelik, "Bu ay sonunda devreye girecek GES ile belediyemiz yıllık 4 milyon 600 bin lira gelir elde etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi GES yatırımıyla kendi elektriğini üretecek

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