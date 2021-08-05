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Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu!

05.08.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka oğlu Sarp ile bir karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlunun görenler "Abla kardeş gibisiniz" yorumları yağdırdı.

Son olarak 'Seksenler' dizisinde rol alan Yasemin Çonka ve oğlu Sarp Çonka sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yasemin Çonka ve oğlu Sarp Çonka'yı görenler adeta şoke oldu.

'Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor.

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1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka oğlu Sarp ile pozunu paylaşınca takipçileri gözlerine inanamadı. Çonka'ya "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.

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Çonka, yıllar önce verdiği röportajda oğlunun doğumunu şu sözlerle anlatmıştı:

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"Normal doğum yaptım ve çok kolay olmadı. Eşimin eğitimi için Amerika'ya gitmiştik, bu yüzden doğum orada gerçekleşti. Doktorum idealist ama enteresan biriydi. Beni epidural ve ağrı kesici almadan doğum yapmaya ikna etti. Ancak bunun hoş bir deneyim olmadığını gördüm. Doğum süreci, sancılarla birlikte toplam 14-15 saat sürdü."

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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