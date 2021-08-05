Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu!

Son olarak 'Seksenler' dizisinde rol alan Yasemin Çonka ve oğlu Sarp Çonka sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yasemin Çonka ve oğlu Sarp Çonka'yı görenler adeta şoke oldu.

'Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor.



1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka oğlu Sarp ile pozunu paylaşınca takipçileri gözlerine inanamadı. Çonka'ya "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.

Çonka, yıllar önce verdiği röportajda oğlunun doğumunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Normal doğum yaptım ve çok kolay olmadı. Eşimin eğitimi için Amerika'ya gitmiştik, bu yüzden doğum orada gerçekleşti. Doktorum idealist ama enteresan biriydi. Beni epidural ve ağrı kesici almadan doğum yapmaya ikna etti. Ancak bunun hoş bir deneyim olmadığını gördüm. Doğum süreci, sancılarla birlikte toplam 14-15 saat sürdü."