Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminde

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem İrem Şahin(26), yazdan kalan pozlarını takipçileriyle paylaştı.Şahin, paylaştığı fotoğrafın altına 'bu kadar kış yeterli…' notunu düştü.
Selami Şahin'in styling asistanı olarak da görev yapan Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz aylarda mor saçlarıyla dikkat çekmişti.
Yaş aldıkça güzelleşen genç isim, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Saçlarını tekrar sarı renge boyatan İrem Şahin'in son haline, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum