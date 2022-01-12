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  4. Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminde

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminde

12.01.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla soğuk havalara sitem etti. Tatil fotoğrafını paylaşan İrem Şahin, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem İrem Şahin(26), yazdan kalan pozlarını takipçileriyle paylaştı.Şahin, paylaştığı fotoğrafın altına 'bu kadar kış yeterli…' notunu düştü.

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Selami Şahin'in styling asistanı olarak da görev yapan Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz aylarda mor saçlarıyla dikkat çekmişti.

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Yaş aldıkça güzelleşen genç isim, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Saçlarını tekrar sarı renge boyatan İrem Şahin'in son haline, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Selami Şahin
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