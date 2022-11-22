Selçuk İnan'ın ekibinde sürpriz isim! Görenler ilk bakışta tanıyamadı...

"FATİH HOCAMA TEŞEKKÜR BORÇLUYUM"

“İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Birçoğunuz futbolculuğumu gördü, futbolculuğa başlangıç anıma şahit olanlar da var. Hedeflere hep beraber ulaşacağız. Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa’da olmam benim için bir şans. Bu kurumsal yapıyı tanıdım. Futbolu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra bu kararı vermek çok kolay oldu. Galatasaray’dan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Galatasaray demişken buradan Fatih hocama teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum ama beni daha da cesaretlendiren kendisi oldu. 1 senedir tüm hocalarımla iletişim halindeyim."