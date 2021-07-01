Selçuk Tepeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tepeli hangi kanallarda çalıştı?

Bir süredir Fox ana haberin sunuculuğunu yapan Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini görevini üstlenmesiyle başlayan Tepeli, daha sonra televizyon hayatına başladı. Peki Selçuk Tepeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tepeli hangi kanallarda çalıştı? İşte ayrıntılar...

Selçuk Tepeli kimdir?

Fatih Portakal'ın ardından Fox TV erkanlarında ana haberi sunarak boy gösteren başarılı gazeteci ve sunucu Selçuk Tepeli'nin hayatı izleyici tarafından merak ediliyor.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR? Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tepeli, Üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Üniversitenin ardından ise IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisansını yaptı.

KARİYER HAYATI Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi prestijli dergilerde yayın yönetmenliğini yaparak başlayan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevini de üstlenmiştir.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasının ardından Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.