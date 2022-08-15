Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.
Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şemdinli'de bir asker şehit oldu
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