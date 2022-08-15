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Şemdinli'de bir asker şehit oldu

15.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şemdinli'de bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şemdinli'de bir asker şehit oldu

Şemdinli'de bir asker şehit oldu

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

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şehit Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Şemdinli

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