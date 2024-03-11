Semicenk'in yeni hali olay oldu! Görenler tanıyamadı: "İki saattir videoda Semicenk'i arıyorum"

Semicenk sosyal medyayı sık sık kullanan isimler arasında yer alıyor. Semicenk'in şarkıları genelde genç kesim tarafından dinleniyor.
Semicenk sahne adıyla bilinen Cenk Baş, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
O Ses Türkiye müzik yarışmasına katılarak adını duyuran Semicenk, yarışma sonrasında sahnelere hızlı bir geçiş yaptı.
Milyonlarca dinleyicisi olan Semicenk son olarak tarzıyla gündeme geldi. Birçok ünlü isim gibi bedelli askerlik yapacak olan şarkıcının sakalsız hali şaşırttı.
Birçok hayranı bu şarkıcının bu halini beğenirken bazıları hayranları da şarkıcıyı tanıyamadıklarını dile getirdi.
Şarkıcıya hayranları "Ne oldu ya Semicenk gitmiş, demicenk gelmiş", İki saattir videoda Semicenk'i arıyorum" gibi yorumlar yaptı.