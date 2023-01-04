Şenol Güneş sonunda patladı! "Hakemler kuralları bilmiyor" dedi ve "Yakımızı bırakın" isyanı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde tartışılan VAR kararlarına dair de konuşan Güneş, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ne kadar konuları paylaşırsak o kadar anlaşılır diyoruz ama bazen arada anlaşılmadığı zamanlar oluyor. Transfer yapıyormuşuz falan...
Her maç kritik, her maç önemli. Lig uzun maraton. Daha devre olmadı. Oynanacak daha çok maç var. Hiçbir takım sürekli iyi gitmez veya sürekli kötü gitmez. Performansta dalgalanmalar olabilir. Önemli olan düşüşlerde performanslarda puan kaybı yapmamak.
Gaziantep'te 2 puan kaybettik. Olumsuz bir durumdu. Oyun tempomuz da düşüktü. Yine de kazanabilirdik. Gaziantep'ten sonra Adana Demirspor'u yendik. Bu da bir anlam ifade etmiyor. Geçmişte neler yaptığımızı değerlendiriyoruz tabii ama önemli olan oyun felsefemizi takımla beraber geliştirmek. Mesafe kat ettik. Yeterli değil, zamana ihtiyaç var ama gelişeceğiz.
Puan kaybı açısından sabırlı olacak durumda değiliz, kaybedilen puanlar geri gelmiyor. Kasımpaşa maçıyla seri yapmak istiyoruz. Adana Demirspor'u yendikten sonra Kasımpaşa'yı da yenip sonraki maçlardan da 3 puan isteyeceğiz.
Takımın genel durumu iyi. Kerem, Salih, Oğuzhan, Ghezzal'ın durumları olumsuz. Salih bir tık daha iyi. Maçtan beri takımla idman yapmadı Salih. Kerem de ayrı çalışıyor. Çok ciddi değil ama 3-5 gün sürebilir.