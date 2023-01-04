Şenol Güneş sonunda patladı! "Hakemler kuralları bilmiyor" dedi ve "Yakımızı bırakın" isyanı...

"ZAMAN İHTİYAÇ VAR"

Gaziantep'te 2 puan kaybettik. Olumsuz bir durumdu. Oyun tempomuz da düşüktü. Yine de kazanabilirdik. Gaziantep'ten sonra Adana Demirspor'u yendik. Bu da bir anlam ifade etmiyor. Geçmişte neler yaptığımızı değerlendiriyoruz tabii ama önemli olan oyun felsefemizi takımla beraber geliştirmek. Mesafe kat ettik. Yeterli değil, zamana ihtiyaç var ama gelişeceğiz.