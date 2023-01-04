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  4. Şenol Güneş sonunda patladı! "Hakemler kuralları bilmiyor" dedi ve "Yakımızı bırakın" isyanı...

Şenol Güneş sonunda patladı! "Hakemler kuralları bilmiyor" dedi ve "Yakımızı bırakın" isyanı...

04.01.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 17. hafta geride kalırken, karşılaşmada hakemlerin verdikleri kararlar tartışılmaya devam ediyor. Beşiktaş teknik patronu Şenol Güneş de son günlerde gündeme gelen hakem kararlarına yönelik açıklamalarda bulunurken, adeta isyan etti. İşte Şenol Güneş'in o açıklamaları...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde tartışılan VAR kararlarına dair de konuşan Güneş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN O AÇIKLAMALARI...

"TRANSFER YAPIYORMUŞUZ FALAN..."

"TRANSFER YAPIYORMUŞUZ FALAN..."

Ne kadar konuları paylaşırsak o kadar anlaşılır diyoruz ama bazen arada anlaşılmadığı zamanlar oluyor. Transfer yapıyormuşuz falan...

"OYNANACAK DAHA ÇOK MAÇ VAR"

"OYNANACAK DAHA ÇOK MAÇ VAR"

Her maç kritik, her maç önemli. Lig uzun maraton. Daha devre olmadı. Oynanacak daha çok maç var. Hiçbir takım sürekli iyi gitmez veya sürekli kötü gitmez. Performansta dalgalanmalar olabilir. Önemli olan düşüşlerde performanslarda puan kaybı yapmamak.

"ZAMAN İHTİYAÇ VAR"

"ZAMAN İHTİYAÇ VAR"

Gaziantep'te 2 puan kaybettik. Olumsuz bir durumdu. Oyun tempomuz da düşüktü. Yine de kazanabilirdik. Gaziantep'ten sonra Adana Demirspor'u yendik. Bu da bir anlam ifade etmiyor. Geçmişte neler yaptığımızı değerlendiriyoruz tabii ama önemli olan oyun felsefemizi takımla beraber geliştirmek. Mesafe kat ettik. Yeterli değil, zamana ihtiyaç var ama gelişeceğiz.

"SERİ YAPMAK İSTİYORUZ"

"SERİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Puan kaybı açısından sabırlı olacak durumda değiliz, kaybedilen puanlar geri gelmiyor. Kasımpaşa maçıyla seri yapmak istiyoruz. Adana Demirspor'u yendikten sonra Kasımpaşa'yı da yenip sonraki maçlardan da 3 puan isteyeceğiz.

"TAKIMIN GENEL DURUMU İYİ"

"TAKIMIN GENEL DURUMU İYİ"

Takımın genel durumu iyi. Kerem, Salih, Oğuzhan, Ghezzal'ın durumları olumsuz. Salih bir tık daha iyi. Maçtan beri takımla idman yapmadı Salih. Kerem de ayrı çalışıyor. Çok ciddi değil ama 3-5 gün sürebilir.


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