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  4. Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı olay oldu

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı olay oldu

14.02.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara veren Serel Yereli, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki Yereli, pembe transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

TRANSPARAN SÜTYENİ OLAY OLDU!

26 yaşındaki Yereli, son olarak sosyal medya hesabından sık sık yaptığı nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SEREL YERELİ KİMDİR?

SEREL YERELİ KİMDİR?
Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.
Londra‘da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Serel Yereli hâlâ Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır.
Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi adlı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ödül kazanmış. Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira‘nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi.
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Serel Yereli
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