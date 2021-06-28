Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"

Bir süredir Dumping Sendorumu ile mücadele eden Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyatını programının sezon finaline erteleyen Serengil, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tedavi sürecinde olduğunu vurgulayan Serengil, paylaşımına "Beni bu halimde (makyajsız) seven biri var. Fotoğrafı o çekti. Tedavi sürecim geçince daha sağlıklı kanlı canlı çekersin. Şimdilik böyle..." notunu düştü.

Seren Serengil paylaşımında makyajsız olduğunu vurgulasa takipçilerini inandıramadı. Ünlü isme doğal ve makyajsız olmadığı yönünde çok sayıya yorum geldi.

Kimi takipçisi ünlü şarkıcının paylaşımın altına, 'şaka mı yapıyorsun', 'kesin makyajsızdır' şeklinde yorumlar yaptı.