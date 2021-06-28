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Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"

28.06.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programın sunucusu Seren Serengil, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun süredir sağlık sorunları ile savaşan Serengil, son yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir süredir Dumping Sendorumu ile mücadele eden Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyatını programının sezon finaline erteleyen Serengil, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tedavi sürecinde olduğunu vurgulayan Serengil, paylaşımına "Beni bu halimde (makyajsız) seven biri var. Fotoğrafı o çekti. Tedavi sürecim geçince daha sağlıklı kanlı canlı çekersin. Şimdilik böyle..." notunu düştü.

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Seren Serengil paylaşımında makyajsız olduğunu vurgulasa takipçilerini inandıramadı. Ünlü isme doğal ve makyajsız olmadığı yönünde çok sayıya yorum geldi.

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Kimi takipçisi ünlü şarkıcının paylaşımın altına, 'şaka mı yapıyorsun', 'kesin makyajsızdır' şeklinde yorumlar yaptı.

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Instagram
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