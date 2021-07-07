Serenay Sarıkaya'dan çarpıcı ilişki itirafı! Büyük adamlara ilgi duyuyor çünkü...

Güzel oyuncu “Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna ise, “Öğrenmeye meraklı olduğumdan.

Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum.” ifadelerini kullandı. (Elle)