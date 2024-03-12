Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkını konuşan 'Söylemezsem Olmaz' ekibi canlı yayında yine kavga etti!

Hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucuları Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu ve Arto olmuştu.
"Ateşe Düştüm" şarkısıyla tanınan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşk dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Çiftin ilk başlarda gözlerden uzak yürüttükleri ilişkileri son günlerde kameralara yansımaya da başladı.
Konser veren Mert Demir'e sürpriz yapan Serenay Sarıkaya'nın kulise gidip sevgilisini dinlemesi de epey dikkat çekmişti.
Söylemezsem Olmaz programında bu konu detaylarıyla konuşulmaya başlandı. Şarkı çıkarmak gibi bir hayali olan Serenay'ın pr yüzünden Mert'le birliktelik yaşadığı hakkında konuşulurken stüdyo bir anda gerildi.
Serenay ve Mert'in ele ele ortalıkta görülmesinin bir pr ilişkisi olduğunu vurgulayan Yağmur Çevik'in sözünü Arto kesti. Arto, "Bu kız, Sezen Aksu'ya gitse 'kraliçem hoş geldin gel sana en güzel şarkımı vereyim' der" ifadelerini kullandı.