MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkını konuşan 'Söylemezsem Olmaz' ekibi canlı yayında yine kavga etti!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkını konuşan 'Söylemezsem Olmaz' ekibi canlı yayında yine kavga etti!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 17:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz programında yine tansiyon yükseldi. Programın yeni sunucuları Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu arasında tartışma çıktı. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisinin gerçek mi yoksa pr mı olduğunu konuşan sunucuların tartışmasına Arto da dahil oldu.

Hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucuları Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu ve Arto olmuştu.


Keşfet

CANLI YAYINDA KAVGA ETTİLER

"Ateşe Düştüm" şarkısıyla tanınan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşk dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çiftin ilk başlarda gözlerden uzak yürüttükleri ilişkileri son günlerde kameralara yansımaya da başladı.

Konser veren Mert Demir'e sürpriz yapan Serenay Sarıkaya'nın kulise gidip sevgilisini dinlemesi de epey dikkat çekmişti.

Söylemezsem Olmaz programında bu konu detaylarıyla konuşulmaya başlandı. Şarkı çıkarmak gibi bir hayali olan Serenay'ın pr yüzünden Mert'le birliktelik yaşadığı hakkında konuşulurken stüdyo bir anda gerildi.

Serenay ve Mert'in ele ele ortalıkta görülmesinin bir pr ilişkisi olduğunu vurgulayan Yağmur Çevik'in sözünü Arto kesti. Arto, "Bu kız, Sezen Aksu'ya gitse 'kraliçem hoş geldin gel sana en güzel şarkımı vereyim' der" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Söylemezsem Olmaz magazin
En Çok Okunan Haberler
Korkunç gecede yaşananları ilk defa anlattılar: 'Hepimiz beyaz ışık gördük'

Korkunç gecede yaşananları ilk defa anlattılar: 'Hepimiz beyaz ışık gördük'

Yeniden Refah'tan ezber bozan 'CHP' çıkışı

Yeniden Refah'tan ezber bozan 'CHP' çıkışı

Esnaf anlaştı, fiyatlar yarı yarıya indi! Sıranın sonu görünmedi! 550 yerine 365 lira...

Esnaf anlaştı, fiyatlar yarı yarıya indi! Sıranın sonu görünmedi! 550 yerine 365 lira...

Atatürk büstüne alçak saldırı! "Siz puta mı tapıyorsunuz" diyerek baltayla vurdu

Atatürk büstüne alçak saldırı! "Siz puta mı tapıyorsunuz" diyerek baltayla vurdu

Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Kadıköy'ün yeni gölü sosyal medyada gündem oldu!

Kadıköy'ün yeni gölü sosyal medyada gündem oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.