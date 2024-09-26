Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Icardi iddiası! ''Türkiye'den başka ülkede oynayamaz"

LUCESCU: SERGEN KENDİNİ VERSEYTDİ ZIDENA'DAN DAHA İYİ OLURDU

"10 senedir aynı şeyi söylüyor, bıkmadı bunu söylemekten! Abi yeter! 10 sene aynı şey söylenmez. Lucescu'yu çok seviyorum ama bu geyik oldu artık. Sürekli Zidane'dan daha iyi olurdu diyor, onu biliyoruz! Başka bir şey söyle. Lucescu'yu çok severim, o da beni çok sever ama valla yeter."