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Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Icardi iddiası! ''Türkiye'den başka ülkede oynayamaz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.09.2024 16:39
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Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine verdiği arayı yorumculuk yaparak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi hakkında konuşan Sergen Yalçın, Arjantinli oyuncunun sadece Türkiye'de oynayabileceğini söyledi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük yapmayı şu an için düşünmediğini söylemesinin ardından yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın'ın Icardi hakkında söyledikleri gündeme oturdu.

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"ICARDI SADECE TÜRKİYE'DE OYNAR"

"ICARDI SADECE TÜRKİYE'DE OYNAR"

"Mauro Icardi sadece Türkiye'de oynar. Kaç kilometre koşuyor bir çıkartın bakalım! Kaç tane şiddetli koşu yapıyor, çıkartın da görelim! Avrupa'da nerede oynuyordu geldiğinde! Paris Saint Germain'de oynuyor muydu? Türkiye Ligi kıyas değil. Anadolu takımlarının durumu, güçleri ortada."

"ANADOLU MAÇLARI TAM BİR FELAKET"

"ANADOLU MAÇLARI TAM BİR FELAKET"

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta gider. Anadolu maçlarını izliyorum, tam bir felaket! Türkiye Ligi, bu bahsedilen oyuncular için kıyas olamaz. Icardi, Galatasaray'da çok iyi oynadı ama Premier Lig'e gidebilir mi? Michy Batshuayi gidemez! Yıldız denilen adamlar gidemiyorsa, demek yıldız değiller!"

"BARIŞ ALPER YILMAZ GİDER"

"BARIŞ ALPER YILMAZ GİDER"

"Barış Alper Yılmaz gider. Ferdi Kadıoğlu bak gitti. Fizik olarak iyi olan isimler gider."

"RONALDO PARAYI GÖTÜRÜYOR"

"RONALDO PARAYI GÖTÜRÜYOR"

"Portekizliler paraya doymaz. YouTue kanalı açmış Cristiano Ronaldo, güzel bir yere tezgah açtı oradan da parayı götürüyor. Suudi Arabistan'dan bırakınca da bir iş yapar, daha dönmez oradan."

LUCESCU: SERGEN KENDİNİ VERSEYTDİ ZIDENA'DAN DAHA İYİ OLURDU

LUCESCU: SERGEN KENDİNİ VERSEYTDİ ZIDENA'DAN DAHA İYİ OLURDU

"10 senedir aynı şeyi söylüyor, bıkmadı bunu söylemekten! Abi yeter! 10 sene aynı şey söylenmez. Lucescu'yu çok seviyorum ama bu geyik oldu artık. Sürekli Zidane'dan daha iyi olurdu diyor, onu biliyoruz! Başka bir şey söyle. Lucescu'yu çok severim, o da beni çok sever ama valla yeter."

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Sergen Yalçın galatasaray icardi
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