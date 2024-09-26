Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Icardi iddiası! ''Türkiye'den başka ülkede oynayamaz"

Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük yapmayı şu an için düşünmediğini söylemesinin ardından yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın'ın Icardi hakkında söyledikleri gündeme oturdu.
"Mauro Icardi sadece Türkiye'de oynar. Kaç kilometre koşuyor bir çıkartın bakalım! Kaç tane şiddetli koşu yapıyor, çıkartın da görelim! Avrupa'da nerede oynuyordu geldiğinde! Paris Saint Germain'de oynuyor muydu? Türkiye Ligi kıyas değil. Anadolu takımlarının durumu, güçleri ortada."
"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta gider. Anadolu maçlarını izliyorum, tam bir felaket! Türkiye Ligi, bu bahsedilen oyuncular için kıyas olamaz. Icardi, Galatasaray'da çok iyi oynadı ama Premier Lig'e gidebilir mi? Michy Batshuayi gidemez! Yıldız denilen adamlar gidemiyorsa, demek yıldız değiller!"
"Barış Alper Yılmaz gider. Ferdi Kadıoğlu bak gitti. Fizik olarak iyi olan isimler gider."
"Portekizliler paraya doymaz. YouTue kanalı açmış Cristiano Ronaldo, güzel bir yere tezgah açtı oradan da parayı götürüyor. Suudi Arabistan'dan bırakınca da bir iş yapar, daha dönmez oradan."
"10 senedir aynı şeyi söylüyor, bıkmadı bunu söylemekten! Abi yeter! 10 sene aynı şey söylenmez. Lucescu'yu çok seviyorum ama bu geyik oldu artık. Sürekli Zidane'dan daha iyi olurdu diyor, onu biliyoruz! Başka bir şey söyle. Lucescu'yu çok severim, o da beni çok sever ama valla yeter."