Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan’ın oğlu Faruk Ogan, organizasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Serik’te rahmetli babam olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan adına böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden mutluluk duyduk. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan açık artırmada 777 bin lirayla İş İnsanı Veli Demir, Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan güreşleri ağası oldu.

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

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