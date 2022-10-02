YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

02.10.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Antalya’da Serik Belediyesi tarafından Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan adına düzenlenen “Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri”nde başpehlivanlığı Osman Aynur kazandı.

Kadriye Stadı'ndaki güreş alanında bu yıl ilki düzenlenen güreşlere dualarla start verildi.

Başpehlivanlık güreşlerinde finalde Yusuf Can Zeybek’i yenen Osman Aynur başpehlivan oldu. Güreşlerde ikinciliği Yusuf Can Zeybek elde ederken, Kürşat Korkmaz üçüncü, Fatih Atlı dördüncü sırada yer aldı.

Başaltı güreşlerinde Bayram Arslantaş’ı yenen İlhan Kırmızıkan birinciliği elde etti.

Yapılan açık artırmada 777 bin lirayla İş İnsanı Veli Demir, Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan güreşleri ağası oldu.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen güreşlere AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, siyasi partilerin ilçe başkanları, Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan’ın oğlu Faruk Ogan katıldı.

Güreşler sonunda ödül töreni düzenlendi.

Törende dereceye girenlere ödülleri AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve güreş ağası iş insanı Veli Demir tarafından verildi.

Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan’ın oğlu Faruk Ogan, organizasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Serik’te rahmetli babam olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan adına böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden mutluluk duyduk. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik yağlı güreş

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:52
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.