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  4. Serpil Çakmaklı'nın yazlık evinin manzarasını görenler şaştı kaldı! Nerede oturduğunu açık açık söyledi

Serpil Çakmaklı'nın yazlık evinin manzarasını görenler şaştı kaldı! Nerede oturduğunu açık açık söyledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.10.2024 07:54
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Yeşilçam'ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı evinin kapılarını Evrim Akın'ın programına açtı. Lüks detaylara sahip deniz manzaralı evi görenler hayran kaldı. Çakmaklı'nın son haline de yorum yağdı.

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi sayısız pek çok Yeşilçam filminde rol alan Serpil Çakmaklı'nın muhteşem evi sosyal medyada gündem oldu.

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SADECE SALONUNU GÖSTERDİ

Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından olan Serpil Çakmaklı evinin kapılarını Evrim Akın'ın programına açtı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile sosyal medyada "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları alan Çakmaklı'nın 3+1 evindeki altın varaklar dikkat çekti.

Şık salonu ferah görünümüyle de dikkat çeken Serpil Çakmaklı bu evi yazlık olarak kullanıyor. Büyükçekmece'de oturduğu siteye kadar takipçisine açık açık yazan Çakmaklı "Benim için eşya önemli değil" dedi.

Çakmaklı "Kışlık ev farklı yerde olduğu için bu evi böyle hızlıca toparladık" dedi.

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Serpil Çakmaklı
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