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Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

10.08.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Ünlü şarkıcı Sertap Erener, bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Onur Market'in sponsorluğuyla "Onur Gecesi" başlığı altında gerçekleştirilen konser, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapıldı.

Özen Onur Marketler Grubunun yan kuruluşu Onursal Tarımın Genel Müdürü Vedat Erdem, konserin Onur Gecesi olarak düzenlenmesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"24 Temmuz'da başlayan ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek uzun bir maratonda, biz de burada sponsor olarak halkımıza, gençlerimize bu konuda destek olmaya çalıştık. Grup olarak her tür projede yer alıyoruz. Özellikle sosyal projelerdeki imkanlarımızı kullanarak, destek olmaya çalışıyoruz. Sertap Erener, bizim için gerçekten önemli bir sanatçı, ülkeye mal olmuş bir sanatçı. Eurovision Şarkı Yarışması'nda bizi bize temsil etmiş bir kişi. O nedenle Onur Marketler Grubu olarak burada bulunmayı arzu ettik. Bu gecenin bir onur gecesi olması bizi daha da onurlandırdı. Güzel bir gece. Katılım oldukça iyi. Bundan da çok mutlu olduk açıkçası."

Konserde yaklaşık bir buçuk saat ara vermeden sahne alan Sertap Erener ise sahnede yaptığı konuşmada, dinleyicilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Usta şarkıcı konserde 17 şarkı seslendirdi. Erener, "Aç Sesini", "Belki De Dönerim", "Ateşle Barut", "Rengarenk", "Olsun" ve "Koparılan Çiçekler" aldı parçaları hayranları ile seslendirdi.

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

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