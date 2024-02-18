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Serveti gündem olmuştu! Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş buluşunca sosyal medyaya yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 07:30 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en çok kazanan kadın voleybolcuların arasında yer alan Zehra Güneş Özgür Demirtaş ile buluştu. Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş beraber poz verince sosyal medyada gündem oldu.

Kadınlar voleybolda dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu arasında yer alan Zehra Güneş'in serveti gündem olmuştu. Filenin Sultanları arasında bulunan başarılı voleybolcu 4 milyon dolar servete sahip.


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En iyi orta oyuncuları arasında gösterilen Zehra Güneş sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Milli takımın vazgeçilmezi olan Zehra Güneş son olarak ekonomi yorumlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile buluştu.

Özgür Demirtaş "Zehra ile finans çalıştık. Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak. "Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile" ifadelerini kullandı.

Güneş'in Özgür Demirtaş'tan finansal danışmanlık aldığı iddia edildi. İkilinin yorumlarına "Seçil Erzan'a para kaptıran futbolcular ağlıyor", "Her konuda kendini geliştiriyor" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş Zehra Güneş sosyal medya
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