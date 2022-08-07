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Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

07.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (AA) - Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi Sungun Babacan (63), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Babacan için Bahçelievler Mahallesi'ndeki Orjan Sitesi Camii'nde tören düzenlendi.

Babacan'ın cenazesine sanatçı Derya Baykal, seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, ailesi ve sevenleri katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından dünyaca ünlü birçok aktörün Türkçe seslendirmesini yapan sanatçı Babacan, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında defnedildi.

Sungun Babacan'ın kızı Sıla Hilal, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının sevgiyle hatırlanan bir insan olduğunu görmenin acılarını hafiflettiğini söyledi.

Babacan'ın 'Çocuk Saati' adlı programdan arkadaşı olduğunu ifade eden sanatçı arkadaşı Derya Baykal da kendisini çok sevdiğini belirtti.

Baykal, "Çok üzgünüm. Pandemiden önce görüşmüştük hastaydı o zaman da. Beraber olalım kendine iyi bak, güzel dileklerde bulunmuştuk. Gülüşmüştük telefonda ama buraya kadarmış. Hepimizin, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Yakın dostu seslendirme sanatçısı Yekta Kopan ise Babacan'ın kendisinde çok emeğinin olduğunu anlatarak, üzgün olduğunu vurguladı.

- Sungun Babacan

Sungun Babacan, 5 Ekim 1958'de Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme Bölümünü bitiren sanatçı, meslek yaşamına TRT'de başladı.

TRT’de 1980'li yılların ortalarında Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yapan Babacan, birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.

Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler arasında Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson gibi isimler bulunuyordu.

Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği de yapmıştı.

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir sungun babacan

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
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Sabah
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İkindi
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Akşam
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