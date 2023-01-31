Sevgilisi 12 kez aldatmıştı! Amber Rose'dan cinsel ilişki açıklaması

Kıvrımlı hatlarıyla tanınan ABD'li oyuncu ve model Amber Rose, bir dönem oldukça popülerdi. Kanye West ile aşk yaşamasıyla uzun yıllar adından söz ettiren Rose, 'Sofia With an F' podcastine katıldı.
Amber Rose özel hayatı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
"Aşk hayatım her zamankinden daha kötü. Hayatımın geri kalanında bekar olmak istiyorum" diyen güzel model konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
"Evimi veya hayatımı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımın etrafında kimseyi istemiyorum. Cinsel ilişki yaşamak istemiyorum..."
Rose son olarak müzik yapımcısı Alexander Edwards’la bir ilişki yaşamış ve bebek sahibi olmuştu. Rose sevgilisi tarafından 12 kez aldatılmıştı.
Bu açıklamalar ise Alexander Edwards ile 76 yaşındaki şarkıcı Cher'ın ilişki yaşadığı ortaya çıktığı zaman yapıldı.