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  4. Sevgilisi 12 kez aldatmıştı! Amber Rose'dan cinsel ilişki açıklaması

Sevgilisi 12 kez aldatmıştı! Amber Rose'dan cinsel ilişki açıklaması

31.01.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kanye West ilişkisiyle gündemde kalan ve kıvrımlarını sergilemekten hiçbir zaman çekinmeyen model ve oyuncu Amber Rose yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Rose cinsel ilişki istemediğini söyledi.

Kıvrımlı hatlarıyla tanınan ABD'li oyuncu ve model Amber Rose, bir dönem oldukça popülerdi. Kanye West ile aşk yaşamasıyla uzun yıllar adından söz ettiren Rose, 'Sofia With an F' podcastine katıldı.

Amber Rose özel hayatı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMANIN ZAMANI DİKKAT ÇEKTİ

"Aşk hayatım her zamankinden daha kötü. Hayatımın geri kalanında bekar olmak istiyorum" diyen güzel model konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Evimi veya hayatımı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımın etrafında kimseyi istemiyorum. Cinsel ilişki yaşamak istemiyorum..." 

Rose son olarak müzik yapımcısı Alexander Edwards’la bir ilişki yaşamış ve bebek sahibi olmuştu. Rose sevgilisi tarafından 12 kez aldatılmıştı.

Bu açıklamalar ise Alexander Edwards ile 76 yaşındaki şarkıcı Cher'ın ilişki yaşadığı ortaya çıktığı zaman yapıldı.

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