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Şevval Şahin annesi ve ablasını paylaştı! Yorum yağdı

15.08.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü model, annesi ve ablasıyla fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada yine gündem oldu.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Marcus Aral’la yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Ayrı oldukları dönem Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile yakınlaşmıştı. Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı’nın yemek yediği restorana giderek olay yaratmış ve Kamışlı’yı denize atarak büyük olay yaratmıştı.

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Yaşanan olaylardan sonra Şevval Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı.

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Şevval Şahin, bu defa sosyal medya hesabından annesi ve ablasıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Genç modele çok sayıda 'sülalesi güzel' yorumları yapıldı.

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İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Damla Ersubaşı ve Annesi

Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi

Hilal Altınbilek ve annesi

Hilal Altınbilek ve annesi
Hilal Altınbilek ve annesi

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz
Zara ve Annesi Hatice Yılmaz

Ata Demirer ve annesi...

Ata Demirer ve annesi...
Ata Demirer ve annesi...
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Şevval Şahin Instagram
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