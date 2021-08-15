Şevval Şahin annesi ve ablasını paylaştı! Yorum yağdı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Marcus Aral’la yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Ayrı oldukları dönem Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile yakınlaşmıştı. Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı’nın yemek yediği restorana giderek olay yaratmış ve Kamışlı’yı denize atarak büyük olay yaratmıştı.

Yaşanan olaylardan sonra Şevval Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı.

Şevval Şahin, bu defa sosyal medya hesabından annesi ve ablasıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.



Genç modele çok sayıda 'sülalesi güzel' yorumları yapıldı.