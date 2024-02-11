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  4. Şevval Şahin ilişkide cinselliğe değindi! "Kötü sevişiyorsan..."

Şevval Şahin ilişkide cinselliğe değindi! "Kötü sevişiyorsan..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 09:41 | Son Güncelleme:
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Model Şevval Şahin hem özel hayatıyla da hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Şevval Şahin Oya Çınar'a yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İlişkide cinselliğe dair yorumuyla da manken gündem olmayı başardı.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral’dan Haziran 2021’de ayrılmıştı. Sonrasında da oyuncu Burcu Özberk’in 2020’de yılında sevgili olduğu işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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CİNSELLİK YORUMU

Oya Çınar'ın konuğu olan manken Şahin cinsel hayat yorumuyla gündeme geldi. Şahin "Hiç platonik aşk yaşamadım, zaten ben birine aşık olduysam muhakkak o da bana aşıktır" dedi.

Şevval Şahin 2024 yılında kendiyle kalmak istediğini söyledi ve "İlişki bazen enerjini çok alabiliyor" dedi. Model aşk acısını uzun süre çekemediğini de söyledi.

Şevval Şahin "Her şey iyi gidiyor ama kötü sevişiyormuş meğer dener misin şansını?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kötü sevişiyorsan iyi bir kimyanız yok demektir. Öyle bir durumda biriyle ilişkiye girilemez."

Ünlü manken ayrıca "Cinsellik bir ilişkinin bütünü değil ama yarısından fazlasını kapsar" yorumunda bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ben ilk görüşte aşka da inanmam bir şeyleri aldıkça aşk büyür platonik aşka inanmıyorum. Ben birisine aşık olursam o bana aşıktır."

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Model Yiğit Marcus Aral Miss Turkey
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