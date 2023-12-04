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Şevval Şahin'in Altın Kelebek tarzı sosyal medyayı salladı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu

04.12.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne katılan model iddialı tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Şevval Şahin, iddialı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Miss Turkey 2018 birincisi, Haziran 2021’de Yiğit Marcus Aral ile olaylı ayrılığı sonrası Murat Kazancıoğlu ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.


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"AÇ DA RAHATLA" YORUMLARI YAĞDI

Daha önce yaşadığı fırtınalı ilişkileriyle de epey konuşulan Şevval Şahin son olarak İş İnsanı Murat Kazancıoğlu ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen model 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ortaya çıktı.

Yine iddialı tarzıyla dikkat çeken model kasığına kadar yırtmacıyla adından söz ettirdi.

Derin bacak dekoltesini göstermek için şekilden şekle giren Şevval Şahin'e sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

''Defilelerden öğrendiğim yöntemlerle geceye 1 saate hazırlandım. Doğal makyaj seviyorum'' diyen Şevval Şahin'i görenler "Aç da rahatla", "İç çamaşırı da giymemiş herhalde", "Kadında sakil durmuş bu tarz" yorumları geldi.

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Şevval Şahin pantene altın kelebek sosyal medya Yiğit Marcus Aral kelebe
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