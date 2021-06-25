Her yaptığı paylaşım ve verdiği cesur pozlar ile sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, yine çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandırdığı Yiğit Marcus Aral ile yeni aşkı Kerem Kamışlı arasında kalan Şevval Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Peki Şevval Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şevval Şahin neden gündemde? İşte ayrıntılar...

Şevval Şahin kimdir?

Her yaptığı ve söylediği ile gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yine adından söz ettirmeyi başardı. Sık sık gündemde yer eden Şahin, merak edilmeye başlandı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR? Manken ve model olan Şevval Şahin, 22 yaşındadır. Şevval Şahin, 1999 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi olmuştur.

Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışıldı.

Tescilli güzel, İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.