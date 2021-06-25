MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şevval Şahin neden gündemde?

Şevval Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şevval Şahin neden gündemde?

25.06.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı polemikten dolayı yine gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen sorulara cevap verememesiyle sosyal medyada adından söz ettirmişti. Peki Şevval Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şevval Şahin neden gündemde? Detaylar haberimizde...

Her yaptığı paylaşım ve verdiği cesur pozlar ile sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, yine çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandırdığı Yiğit Marcus Aral ile yeni aşkı Kerem Kamışlı arasında kalan Şevval Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Peki Şevval Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şevval Şahin neden gündemde? İşte ayrıntılar...

Şevval Şahin kimdir?

Her yaptığı ve söylediği ile gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yine adından söz ettirmeyi başardı. Sık sık gündemde yer eden Şahin, merak edilmeye başlandı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?
Manken ve model olan Şevval Şahin, 22 yaşındadır. Şevval Şahin, 1999 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi olmuştur.
Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışıldı.
Tescilli güzel, İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Şahin, geçtiğimiz günlerde lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile olan birlikteliğini sonlandırdı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Artış harekete geçirdi! Tüm ülkeyi etkileyecek yeni karar

Artış harekete geçirdi! Tüm ülkeyi etkileyecek yeni karar

Yabancı 'Thodex'! Dev kripto para vurgunu

Yabancı 'Thodex'! Dev kripto para vurgunu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Müjdemi isterim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Müjdemi isterim

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.