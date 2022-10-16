Seyidler Bursa'da düzenlenen programda bir araya geldi

Ebu Turab Kadiriler Tasavvuf ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde "Seyyidler Buluşması" programı Bursa'da gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Gölpark Tesislerinde düzenlenen etkinliğe dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden seyidler ve şerifler katıldı.

Abdulkadir Geylani'nin 20. kuşak torunu Prof. Dr. Muhammed Fadıl Geylani'nin de katıldığı etkinlikte, seyidlerin kayıt altına alınması ve sahte seyidlik konuları görüşüldü.

Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür Araştırma Derneği Genel Başkanı Seyid Hüseyin Zerraki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyidler ve şeriflerin kaybolan itibarlarını yeniden kazandırmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının Türkiye'nin ve İslamiyet"in birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu aktaran Zerraki, "Sahte seyidliği önleyip gerçek seyidleri kayıt altına almayı amaçlıyoruz. Ne mutlu bize ki evliyalar şehri Bursa'da seyidlerimiz, şeyhlerimiz, hocalarımız ve mürşitlerimiz ile bir araya geldik. Dünyadaki peygamber efendimizin torunlarının yarısından fazlası Türkiye'de yaşıyor. Neden, yüce Türk milleti peygamber efendimize sahip çıkmıştır. Peygamber efendimizin kurduğu İslam Devleti'ne sahip çıkan yüce Türk milletidir. O yüzden dünyadaki seyidlerin yarısından fazlası Türkiye'de yaşıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Muhammed Fadıl Geylani ise Türkiye ve İslam coğrafyasında belirli seyid aileleri kayıt altına almaya devam ettiklerini anlattı.

Musul'daki büyük bir seyid ailenin temsilcisi Seyid Bedir'in de aralarında olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Türkiye'yi Ehl-i Beyt'in ve seyidlerin başkenti yapmak niyetindeyiz. Seyidlerin esas meslekleri olan, Hz. Ali'nin ilmini seyidlere aşılayabilmek ve onların çocuklarını ilimle tanıştırabilmek istiyoruz. Bununla beraber seyidler ve seyid muhibbanları için bir Ehl-i Beyt Üniversitesi kurup, insanları iki kanatlı yetiştirmeye ülkemizden başlayıp dünyaya yaymak gayemizdir. Devletimizden, hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan talebimizdir bu, eğer yapılırsa buradaki ilim dünyaya yayılır. Bu Türkiyemize layıktır."

Ebu Turab Kadiriler Tasavvuf ve Kültür Vakfı Başkanı Dr. Seyid Şerif Sebahattin Dömek de gayelerinin devlet ve milletin hak içinde bir arada yürümesi olduğunu belirterek, vakıf olarak, gerçek seyit ve şeriflerin, İslam'a yakın olan insanların bir araya toplayıp halkı temsil etmelerini amaçladıklarını sözlerine ekledi.