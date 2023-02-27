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  4. Şeyma Subaşı'ya deprem sonrası tepki yağmıştı! Açıklama yaptı: Sorumlulardan hesap sorulmalı

Şeyma Subaşı'ya deprem sonrası tepki yağmıştı! Açıklama yaptı: Sorumlulardan hesap sorulmalı

27.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den büyük yıkıma ve kayıplara sebep olan depremlerden sonra Şeyma Subaşı tatil paylaşımları yaparak tepki çekti. 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı tepkilerden sonra açıklama yaparak "Her insanın acıyla baş etme yolu farklı" diyerek sorumlulardan da hesap sorulmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra büyük kayıplar ve yıkımlar yaşandı. Türkiye'ye dünyadan da yardım yağarken Şeyma Subaşı depremden günler sonra tatil paylaşımı yapınca tepki gördü.

Paylaşımları sonrası 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı gündem olunca açıklama yaptı.

"HER İNSANIN ACIYLA BAŞ ETME YOLU FARKLI"

"Bugün anlıyoruz ki hayal bile edilemeyecek bir acı" diyen Şeyma Subaşı kenetlenme çağırısı da yaptı.

Şeyma Subaşı açıklamasında "Şimdi hâlâ birbirimizle kavga etmek, sorumlu olmayanları suçlamaya çalışmak yerine kenetlenmeli ve şimdiye kadar mükemmel şekilde yaptığımız gibi birbirimize yardımcı olmalıyız. Bu felaketin sorumlularından hesap sorulmalı" dedi.

"İçimizdeki iyiliği korumalıyız" diyen Subaşı burada olmasa da elinden geleni yaptığını da söyledi.

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