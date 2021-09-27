Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında ve nereli?

Sezer Öztürk, Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Ayrıca Almanya genç millî takımına da davet edildi ancak Öztürk, Türkiye'yi tercih etti ve ilk kez millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999'da Romanya ile gerçekleştirilen maçta giydi. Sonrasında ise genç millî takımlarının tüm kademelerinde görev yaptı.

Öztürk 48 kez millî takımlara çağrıldı ve 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî forma giydi. Öztürk bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti. Sezer Öztürk'ü, Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet etti. Öztürk, Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004'te düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.