Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında ve nereli?

Velbert, Almanya doğumlu Sezer Öztürk futbol kariyeri boyunca birçok takımın oyuncu kadrosunda yer aldı. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan eski futbolcu Öztürk, futbol kariyerinde birden fazla başarılara imza attı. Öztürk, 48 kez milli takımlara çağrıldı. İşte merak edilenler...
SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?
3 Kasım 1985 Almanya Velbert doğumlu Sezer Öztürk 35 yaşındadır. Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te büyüdü. Sezer Öztürk daha çocuk yaşlardayken, Almanya'da Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı. Orta sahada yer alan eski futbolcu Öztürk 1.76 boyunda.
SEZER ÖZTÜRK MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Sezer Öztürk, Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Ayrıca Almanya genç millî takımına da davet edildi ancak Öztürk, Türkiye'yi tercih etti ve ilk kez millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999'da Romanya ile gerçekleştirilen maçta giydi. Sonrasında ise genç millî takımlarının tüm kademelerinde görev yaptı.
Öztürk 48 kez millî takımlara çağrıldı ve 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî forma giydi. Öztürk bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti. Sezer Öztürk'ü, Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet etti. Öztürk, Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004'te düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.
SEZER ÖZTÜRK'ÜN BAŞARILARI
* Manisaspor
* 1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)
* Fenerbahçe
* Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13
Okuyucu Yorumları 0 yorum