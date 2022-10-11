Sezon başında bedavaya gidecekti, Real Madrid ve Liverpool'u peşine taktı! Galatasaraylı Sacha Boey paylaşılamıyor...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da dikkat çeken hamlelerden biri de Lyon'dan kadroya katılan Leo Dubois'ydı... Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Dubois yerine kadroda düşünülmeyen Sacha Boey forma şansı bulmuş ve genç yıldız gösterdiği performansla takımda kalmayı başarmıştı.

SACHA BOEY'E DEVLER TALİP

BU SEZON PARLADI Bu sezon gösterdiği başarılı performansla camianın büyük beğenisini toplayan Sacha Boey, takımın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştı.

SEZON BAŞINDA AZ KALSIN GİDİYORDU Sezon başında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ancak 3. haftada oynanan Trabzonspor maçı sonrasında takımda kalacağı kesinleşen Boey için sıcak bir gelişme yaşandı.

LIVERPOOL VE REAL MADRID İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Liverpool ve Real Madrid, Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey için harekete geçti.

GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAKLAR İki kulübün de oyuncuyu kadroya katmak için planlamasını yaptığı ve kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.