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  4. Sezon başında bedavaya gidecekti, Real Madrid ve Liverpool'u peşine taktı! Galatasaraylı Sacha Boey paylaşılamıyor...

Sezon başında bedavaya gidecekti, Real Madrid ve Liverpool'u peşine taktı! Galatasaraylı Sacha Boey paylaşılamıyor...

11.10.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in geleceği merak ediliyordu. Sarı - kırmızılılara geçtiğimiz sezonun başında 1 milyon euro bedelle transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü isteneni veremeyen Boey, bu sezona ise fırtına gibi başladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan genç yıldız, Real Madrid ve Liverpool gibi dünya devlrini peşine taktı...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da dikkat çeken hamlelerden biri de Lyon'dan kadroya katılan Leo Dubois'ydı... Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Dubois yerine kadroda düşünülmeyen Sacha Boey forma şansı bulmuş ve genç yıldız gösterdiği performansla takımda kalmayı başarmıştı.

SACHA BOEY'E DEVLER TALİP

BU SEZON PARLADI

BU SEZON PARLADI
Bu sezon gösterdiği başarılı performansla camianın büyük beğenisini toplayan Sacha Boey, takımın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştı.

SEZON BAŞINDA AZ KALSIN GİDİYORDU

SEZON BAŞINDA AZ KALSIN GİDİYORDU
Sezon başında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ancak 3. haftada oynanan Trabzonspor maçı sonrasında takımda kalacağı kesinleşen Boey için sıcak bir gelişme yaşandı.

LIVERPOOL VE REAL MADRID

LIVERPOOL VE REAL MADRID
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Liverpool ve Real Madrid, Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey için harekete geçti.

GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAKLAR

GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAKLAR
İki kulübün de oyuncuyu kadroya katmak için planlamasını yaptığı ve kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

8 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

8 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Boey, 1 asist yaptı.
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