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Sezon başında gitmişti şimdi bin pişman! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'yi duyurdu...

16.11.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, transferinden dolayı pişman oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan golcüyle yaptığı görüşmeyi anlattı. Şu anda Spor Toto Süper Lig'de 24 puanla 3. sırada yer alan Mavi Şimşekler'in başkanı, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis için de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirspor'un geçtiğimiz sezon transfer ettiği Mario Balotelli, Türkiye'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Mavi Şimşekler'de çıktığı 33 maçta 19 gol - 6 asistlik bir oyun ortaya koyarak eski günlerine dönüş sinyali veren İtalyan yıldız, sezon başında İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu.

MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMALAR

TRANSFERDEN PİŞMAN

TRANSFERDEN PİŞMAN

Burada saha içi ve saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelen Mario Balotelli'nin transferinden pişman olduğu ortaya çıktı.

MURAT SANCAK DUYURDU

MURAT SANCAK DUYURDU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; Mario Balotelli ile görüştüklerini açıklarken, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis ile Yunus Akgün hakkında da Ekotürk'e konuştu. İşte Murat Sancak'ın sözleri...

"BEDAVAYA ALIRIM"

"BEDAVAYA ALIRIM"

"Geçen Balotelli ile konuştuk. 'Başkanım biri deseydi de gitmeseydim' dedi. 'Yok Mario, senin gitmen lazımdı' dedim. 'Ama eğer bedava gelirsen sezon sonu alabiliriz' dedim. Bedava alırım, para vermem."

"GOMIS İLE ARADA GÖRÜŞÜRÜZ"

"GOMIS İLE ARADA GÖRÜŞÜRÜZ"

"Gomis'i severim, arada Zorlu'da görüşürüz. Çok da iyi bir çocuktur. Ama gündemimizde yok şu anda Gomis."

"GALATASARAY BİR YERE VERECEKSE TALİP OLURUZ"

"GALATASARAY BİR YERE VERECEKSE TALİP OLURUZ"

"Yunus Akgün, Galatasaray'ın malı. Benim arzum, inşallah Galatasaray'da oynar, başarılı olur, hak ettiği yere gelir. Ama yarın öbür gün Galatasaray, Yunus'u bir yere verecekse tabii ki talip oluruz. Bizim evladımız."

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Adana Demirspor Mario Balotelli Bafétimbi Gomis Murat Sancak haberler sion

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