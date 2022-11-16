Sezon başında gitmişti şimdi bin pişman! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'yi duyurdu...

"GALATASARAY BİR YERE VERECEKSE TALİP OLURUZ"

"Yunus Akgün, Galatasaray'ın malı. Benim arzum, inşallah Galatasaray'da oynar, başarılı olur, hak ettiği yere gelir. Ama yarın öbür gün Galatasaray, Yunus'u bir yere verecekse tabii ki talip oluruz. Bizim evladımız."