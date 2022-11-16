Sezon başında gitmişti şimdi bin pişman! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'yi duyurdu...

Adana Demirspor'un geçtiğimiz sezon transfer ettiği Mario Balotelli, Türkiye'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Mavi Şimşekler'de çıktığı 33 maçta 19 gol - 6 asistlik bir oyun ortaya koyarak eski günlerine dönüş sinyali veren İtalyan yıldız, sezon başında İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu.
Burada saha içi ve saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelen Mario Balotelli'nin transferinden pişman olduğu ortaya çıktı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; Mario Balotelli ile görüştüklerini açıklarken, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis ile Yunus Akgün hakkında da Ekotürk'e konuştu. İşte Murat Sancak'ın sözleri...
"Geçen Balotelli ile konuştuk. 'Başkanım biri deseydi de gitmeseydim' dedi. 'Yok Mario, senin gitmen lazımdı' dedim. 'Ama eğer bedava gelirsen sezon sonu alabiliriz' dedim. Bedava alırım, para vermem."
"Gomis'i severim, arada Zorlu'da görüşürüz. Çok da iyi bir çocuktur. Ama gündemimizde yok şu anda Gomis."
"Yunus Akgün, Galatasaray'ın malı. Benim arzum, inşallah Galatasaray'da oynar, başarılı olur, hak ettiği yere gelir. Ama yarın öbür gün Galatasaray, Yunus'u bir yere verecekse tabii ki talip oluruz. Bizim evladımız."