Sezon başında kiralık olarak gitmişti, Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 26 puanla maç eksiği olmasına rağmen lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başından beri neredeyse her maçta rotasyona giden teknik direktör Jorge Jesus, savunma hattındaki alternatifsizlikten ötürü bu bölgede fazla değişim yapamamıştı. "Transferde önceliğim stoper olacaktır" diyen Jesus'a yönetimden bir sürpriz geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya'yı geri çağıracağı ve Jorge Jesus'un elini güçlendireceği öne sürüldü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı, lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynarken, U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.
Göz-Göz'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Emir'in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor. (DHA)