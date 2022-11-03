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Sezon başında kiralık olarak gitmişti, Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

03.11.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, her maçta yaptığı rotasyonla dikkat çekmişti. Portekizli çalıştırıcı, sadece kale ve savunma hattında fazla manevra şansı bulamadı. Jesus, savunma hattındaki eksikliği göz önünde bulundurarak takviye istemişti. Yönetim de sezon başında Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya'yı geri çağırmayı planladı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 26 puanla maç eksiği olmasına rağmen lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başından beri neredeyse her maçta rotasyona giden teknik direktör Jorge Jesus, savunma hattındaki alternatifsizlikten ötürü bu bölgede fazla değişim yapamamıştı. "Transferde önceliğim stoper olacaktır" diyen Jesus'a yönetimden bir sürpriz geldi.

FENERBAHÇE'DEN EMİR ORTAKAYA HAMLESİ

JESUS'UN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

JESUS'UN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya'yı geri çağıracağı ve Jorge Jesus'un elini güçlendireceği öne sürüldü.

GENÇ STOPERE İHTİYACI VAR

GENÇ STOPERE İHTİYACI VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı, lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

GÖZTEPE'DE ŞANS BULUYOR

GÖZTEPE'DE ŞANS BULUYOR

18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynarken, U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.

İZMİR EKİBİ SICAK BAKMIYOR

İZMİR EKİBİ SICAK BAKMIYOR

Göz-Göz'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

MENAJERİ BABASI

MENAJERİ BABASI

Emir'in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor. (DHA)

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