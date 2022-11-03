Sezon başında kiralık olarak gitmişti, Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 26 puanla maç eksiği olmasına rağmen lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başından beri neredeyse her maçta rotasyona giden teknik direktör Jorge Jesus, savunma hattındaki alternatifsizlikten ötürü bu bölgede fazla değişim yapamamıştı. "Transferde önceliğim stoper olacaktır" diyen Jesus'a yönetimden bir sürpriz geldi.