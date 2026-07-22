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Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek hem tur için avantaj yakaladı hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanına sezonun ilk katkısını yaptı. Karşılaşmanın ardından ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda sahaya çıkan Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle yeni Avrupa sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, tur avantajını elde etmenin yanı sıra Türkiye'nin UEFA ülke puanı mücadelesine de ilk katkısını sağladı.

AVRUPA SEZONU GALİBİYETLE AÇILDI

Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama 1

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında aldığı kritik galibiyet, sadece Şampiyonlar Ligi hedefi açısından değil, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı bakımından da önem taşıdı. Sarı-lacivertliler, elde ettikleri sonuçla ülke puanı hanesine değerli bir katkı ekledi.

SIRALAMA GÜNCELLENDİ

Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama 2

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı tablosu da yeniden şekillendi. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte Türkiye'nin puanı artarken, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerin bundan sonraki karşılaşmaları da sıralamadaki yer açısından büyük önem kazandı.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

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Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama G1

1. İNGİLTERE: 101.852 PUAN

Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama G2

2. İTALYA: 87.660 PUAN

Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama G3

3. İSPANYA: 82.368 PUAN

Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama G4

4. ALMANYA: 80.116 PUAN

Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama G5

5. FRANSA: 67.653 PUAN

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