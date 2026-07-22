Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda sahaya çıkan Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle yeni Avrupa sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, tur avantajını elde etmenin yanı sıra Türkiye'nin UEFA ülke puanı mücadelesine de ilk katkısını sağladı.

AVRUPA SEZONU GALİBİYETLE AÇILDI

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında aldığı kritik galibiyet, sadece Şampiyonlar Ligi hedefi açısından değil, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı bakımından da önem taşıdı. Sarı-lacivertliler, elde ettikleri sonuçla ülke puanı hanesine değerli bir katkı ekledi.

SIRALAMA GÜNCELLENDİ

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı tablosu da yeniden şekillendi. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte Türkiye'nin puanı artarken, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerin bundan sonraki karşılaşmaları da sıralamadaki yer açısından büyük önem kazandı.