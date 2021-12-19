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Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

19.12.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmin merkezlerinden Uludağ'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kışın gözdesi Uludağ'da sezon dün açıldı.

Özellikle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, Uludağ'ın pistlerine adeta akın etti.

Ziyaretçiler, kar kalınlığının 52 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Jandarma ekipleri zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

Sis ve zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

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