Sis ve zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

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