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  4. Shakira detayları anlattı! "Saldırıya uğradığımda kimse yardım etmedi!"

Shakira detayları anlattı! "Saldırıya uğradığımda kimse yardım etmedi!"

06.11.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz eylül ayında Barselona'da oğlu Milan ile yaban domuzlarının saldırısına uğrayan şarkıcı Shakira, olayla ilgili konuştu. Ünlü yıldız, domuzlar tarafından pusuya düşürüldüğü esnada etraftaki insanların kendilerine yardım etmediğini ve sadece izlediklerini söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz eylül ayında Barselona'da oğlu Milan ile birlikte yaban domuzlarının saldırısına uğramıştı.

SHAKIRA OLAYIN ŞOKUNU ATAMADI

Olayın şokunu üzerinden atamayan pop yıldızı, Glamour'a verdiği bir röportajda yeni açıklamalarda bulundu.
Shakira, "Oğlum Milan'ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk ve sadece kendi işimize bakıyorduk.
Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı!" diye konuştu.

"İNSANLAR SADECE İZLİYORLARDI"

"İNSANLAR SADECE İZLİYORLARDI"
44 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini "Ben de 'Aman Tanrım! Aman Tanrım!' diyordum ve çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve telefonum, araba anahtarlarım, her şeyim onun içindeydi! Sanki beni anlayacaklarmış gibi... Ve insanlarsa sadece izliyordu, hiçbir şey yapmıyorlardı!" diyerek sürdürdü.
Domuzların oğlu için hazırladığı sandviçin peşinde olduğunu öne süren şarkıcı, "Çantamı karıştırmaya başladılar…
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Shakira
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