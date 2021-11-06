Shakira detayları anlattı! "Saldırıya uğradığımda kimse yardım etmedi!"

Shakira, "Oğlum Milan'ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk ve sadece kendi işimize bakıyorduk.

"İNSANLAR SADECE İZLİYORLARDI"

44 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini "Ben de 'Aman Tanrım! Aman Tanrım!' diyordum ve çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve telefonum, araba anahtarlarım, her şeyim onun içindeydi! Sanki beni anlayacaklarmış gibi... Ve insanlarsa sadece izliyordu, hiçbir şey yapmıyorlardı!" diyerek sürdürdü.