GAZİANTEP (AA) - Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te, sahipleri tarafından otellere bırakılan pet hayvanları sıcakta havuzlarda serinliyor.
Tüm yurtta etkisini gösteren "eyyam-ı bahur" sıcakları, Gaziantep'te de hissediliyor. Hava sıcaklığı yer yer 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü kentte, yüzde 23 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığı daha fazla hissediliyor.
Başta tatil olmak üzere çeşitli sebeplerle sahipleri tarafından kentteki pet otellere bırakılan hayvanların ise sıcak havadan etkilenmemesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Küzükkızılhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Miyahavpet Kedi-Köpek Oteli, oluşturduğu yüzme havuzuyla sakinlerine serinleme imkanı sunuyor.
Belirli saatlerde kafeslerinden bırakılan hayvanların havuzlara koşması ilgi görüyor.
İşletmeci Tuba Başsevinç, AA muhabirine, 4 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.
Yaz tatilinde insanlar tatile gittiklerinde kedi ya da köpeklerini kendilerine emanet ettiğini anlatan Başsevinç, "Burası da bir nevi hayvan tatil köyü. Özellikle tatil zamanlarında insanların çokça ihtiyaç duyduğu bir hizmeti sağlıyoruz." dedi.
Köpeklerin havuzu çok sevdiğini belirten Başsevinç, şunları kaydetti:
"Bıraksak sabahtan akşama kadar eğlenecekler, havuzdan hiç çıkmayacaklar. Aslında algıları çok geniş olmadığı için güneşin altında çok zaman geçiriyorlar ve güneş onları çok yoruyor. O yüzden bir saat belirledik. Güneş ışınlarının çok dik olmadığı saatlerde havuza alıyoruz ve artık havuzun olacağı saati biliyorlar. Onlar da heyecanla havuz saatini bekliyor. Girdiklerinde çok eğleniyorlar, havuz kalabalık olduğunda adeta birbirleriyle yarışıyorlar."
Sıcaktan bunalan pet otel sakinleri soluğu havuzlarda alıyor
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