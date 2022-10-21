MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğlunu paylaştı! Yorum yağdı...

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğlunu paylaştı! Yorum yağdı...

21.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok konuşulan ve en sevilen yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, oğluyla pozunu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı, en çok gelen yorumlardan biri de; 'Abla kardeş gibisiniz'di.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle, sevecen ve yardımsever halleriyle çocuk izleyicilerin gönlünde taht kuran İnci Türkay, İngiltere'de yaşıyor.

3522983_8d95f1c24da92a0f336be32aa175c7e1_640x640

Eski manken Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan oyuncu İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile İtalya'ya gitti.

63527903e4bfdd232c98fe11

İnci Türkay, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

'ABLA KARDEŞ GİBİSİNİZ'

Ali annesinin boyunu geçerken; takipçileri ikilinin fotoğraflarına "Abla kardeş gibisiniz" yorumları yaptı.

63527902e4bfdd232c98fe07
Hayatına dair anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Türkay, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle hayran bıraktı.

63527903e4bfdd2ea81d51d4

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İnci Türkay anne karakteri

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı!

Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı!

İlginizi Çekebilir

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.