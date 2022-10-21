Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğlunu paylaştı! Yorum yağdı...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle, sevecen ve yardımsever halleriyle çocuk izleyicilerin gönlünde taht kuran İnci Türkay, İngiltere'de yaşıyor.
Eski manken Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan oyuncu İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile İtalya'ya gitti.
İnci Türkay, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Ali annesinin boyunu geçerken; takipçileri ikilinin fotoğraflarına "Abla kardeş gibisiniz" yorumları yaptı.
Hayatına dair anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Türkay, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle hayran bıraktı.