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Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

07.10.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Dumlupınar Mahallesi'nde iki depoda yapılan aramada 4 milyon makaron, 30 kilo kıyılmış tütün, 100 havai fişek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi
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