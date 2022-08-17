YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

17.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

SİİRT (AA) - Siirt'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pınarca köyü yakınında çıkan anız yangını, kısa sürede çevredeki tarlalara sıçradı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu tarlalardaki saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.

Yangına müdahale çalışmalarında ekiplere destek olan Siirt İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, AA muhabirine, yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.

Anız yangınlarının önlenmesi konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Anız yangınları doğal dengeyi bozuyor. Bunun yanı sıra daha büyük yangınlara da neden olabiliyor." dedi.

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:24
Öğle
12:21
İkindi
16:05
Akşam
19:08
Yatsı
20:32
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anadolu’da sofralardan eksik olmuyor: Adeta şifa deposu

Anadolu’da sofralardan eksik olmuyor: Adeta şifa deposu

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.