Siirt'te hurma yüklü tırda çıkan ve örtülük alana sıçrayan yangın söndürüldü

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, AA muhabirine, tırdaki alevleri söndürme sırasında kıvılcımların çevreye sıçradığını ve örtü yangınına neden olduğunu belirtti.

Alınan bilgiye göre, İran'dan Mersin'e hurma taşıyan Abdülkadir Polat yönetimindeki 33 R 6773 plakalı tır, Baykan-Kozluk kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

- Yangında tır kullanılamaz hale geldi

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