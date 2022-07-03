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Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

03.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi.

Gökbudak köyünde 24 Haziran'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından aralarında husumet oluşan Aslan ve Babur aileleri, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve kanaat önderi Hamdullah Özcan'ın girişimiyle barıştırıldı.

Köy camisinde düzenlenen törende konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, girişimler sonucu barışmayı kabul eden ailelere teşekkür etti.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Hacıbektaşoğlu, büyük bir acı yaşandığını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Barış ve huzur daim olsun. Aslan ve Babur ailelerimiz başta olmak üzere barışa vesile olanları tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de sabır ve cesaret gösteren aileleri tebrik ederek, "Sabır imandandır. Ailelerimiz büyük bir erdemlik gösterdiler. Barışın tesis edilmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ise barışın daim olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, törene katılanlara yemek ikram edildi.

Törene, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Beğendik Beldesi Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve iki ailenin fertleri katıldı.

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

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