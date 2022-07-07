Siirt'te Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

SİİRT (AA) - Pervari ilçesinde piknik yaptıkları esnada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 27 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Siirt'ten jandarma, UMKE ve AFAD ile güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Su altı ve üstünde arama yapan bazı ekipler, çayda halat bağlanan rafting botlarıyla Güneş'e ulaşmaya çalışırken bazı ekipler de Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde arama yapıyor.

Su kenarındaki ağaç ve kayalık alanlarda da arama yapan ekipler, baraj gölünden Beğendik beldesine doğru su kenarlarını da kontrol ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda 11 Haziran'da akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.