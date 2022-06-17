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Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

17.06.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknikte Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarında Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri ile UMKE, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Siirt İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 140 kişi görev alıyor.

Ekipler, Güneş'in bulunması için bir yandan su altını tararken bir yandan da çay kenarındaki ağaçlık ve kayalık alanlarda arama yapıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, girdap olan alanlarda dalış yapılabilmesi için çayın bazı yerlerine beton bariyerler bırakıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaparken ayağı kayarak düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş, akıntıya kapılıp kaybolmuştu.

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

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