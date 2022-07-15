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Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

15.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Çay köyünden bahçesine giden Muhammed Acar'ın (36) kullandığı pat pat aracı devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Cemile (74) ve İpek Acar (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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