SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çay köyünden bahçesine giden Muhammed Acar'ın (36) kullandığı pat pat aracı devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Cemile (74) ve İpek Acar (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz