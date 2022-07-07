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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

07.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğinin kapısına "Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır" yazısı asıldı

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya için görev yaptığı hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya Şehir Hastanesi'nde, Hacı Mehmet Akçay'ın silahlı saldırısında yaşamını yitiren Kardiyoloji Uzmanı Karakaya için doktorlar ve sevenleri hastane önünde saf tuttu.

Öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından doktorlar, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti.

Öte yandan, silahlı saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğinin kapısına da "Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır" yazısı asıldığı görüldü.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

- Saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğinin kapısına "Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır" yazısı asıldı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

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