Silivri’de canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde yapımı tamamlanan canlı hayvan pazarı törenle hizmete açıldı.

Silivri Belediyesi tarafından inşa edilen Canlı Hayvan Pazarı'nın açılışı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Pakdil, açılışta yaptığı konuşmada, çiftçiye ekilmedik bir karış toprak kalmasın çağrısı yaparak, "Kendi gıdalarımızı kendimiz üreteceğiz. Nasıl yapacağız. Hayvancılık ve bitkisel üretimle alakalı yapacağımız faaliyetlerle. Bunun için ne diyoruz, siz üretin yeter. Ekilmedik bir karış yer kalmasın. Biz bunun için hep yanı başınızda olacağız." dedi.

Desteklemekle ilgili politikalarını gözden geçirdiklerini ve tarımda dijitalleşmeyi sağlamak için çalışmalar içerisinde olduklarını anlatan Pakdil, şöyle devam etti:

"Dijital bilgisayar teknolojisini tarımda nasıl kullanırız. Sizleri devletle olan ilişkinizde nasıl daha az yorarız, oturduğunuz yerden tarlanızın başında evinizden, ahırınızdan il müdürlüğümüze gitmeden yapacaklarınızı nasıl yaparsınız, bunun bir çalışması var. Bu bize ne getirecek. Üretimi planlama fırsatı getirecek. Siz bize ne ekeceğinizi bildireceksiniz. Ekilmeyen arazi konusu, bu konuda başka bir husus. 'Mülk benim, kimse bana karışmaz, ekerim ya da ekmem' böyle bir şey olmayacak. Evet mülk sizindir ama ekmediğiniz takdirde, devlet sizin adınıza onu kiralayıp bir başkasına ektirecek ve kirasını size verecek."

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da İstanbul’daki küçükbaş hayvanın yüzde 40’ına yakınının, tüm sığır varlığının da yüzde 20’sinin Silivri’de olduğunu belirterek, bu konuda ilçenin birinci olduğunu söyledi.

"Lakin burada kanayan bir yara var. Burası bir mezbaha ile bütünleşmezse bu hayvan pazarının bir ayağı eksik kalır. Bunu yaptın, mezbahayı da yap diyenler olur." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) her fırsatta diyorum ki 'tarım hayvancılık bu ülkenin milli ekonominin temelidir" diyor ya Mustafa Kemal Atatürk, eğer öyleyse gelin bu arazi içerisinde İBB'ye bir arazi tahsis edeyim, mezbahayı yapın. Birinci şık, yanıt yok. İkinci şık, mezbaha yapma görev ve yetkisi İBB’de, ben onun için şu anda yapamıyorum. Bir A4 kağıdına altına imzasını, üstüne de mezbaha yapma yetkisinin Silivri Belediyesine devredildiği bir yazı. Bu kadar mı zor Allah aşkına. Buna da cevap yok."

Konuşmaların ardından Silivri Belediyi Başkanı Volkan Yılmaz ile Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Nihat Pakdil, canlı hayvan pazarını gezdi.

Yeni Mahalle Tem Bağlantı Yolu üzeri Ekol Ofset karşısında inşa edilen Canlı Hayvan Pazarı 6 bin 406 metrekarelik alana sahip. Tesiste hayvan alım-satım alanı, sosyal alan, idari bina, kafeterya, mescit, tuvaletler, dezenfektan havuzu, çökertme havuzu ve gübre deposu yer alıyor. Tesis, kurban bayramlarında da alım-satım ve modern kesim alanıyla hizmet verecek.