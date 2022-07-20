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Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

20.07.2022 04:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) – Silivri D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Silivri D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden 34 RT 5090 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 34 CON 774 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 34 RT 5090 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, M.G. (17) olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden gencin cenazesi morga götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

Silivri’de trafik kazasında 1 kişi öldü

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trafik kazası Silivri

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