Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri! Verdiği kilolarla herkesi şaşırtan ünlüler

Ekran önünde olan birçok ünlü isim, zaman zaman sahip oldukları kilolar yüzünden psikolojik bir baskıya maruz kalıyor. Eleştirilerin ardı arkası kesilmediğinde ise ünlü isimler çareyi zayıflamakta buluyor. Bunun yanında birçok ünlü oyuncu, başarılı olmalarına rağmen kilolu oldukları için iyi rolleri de kaçırıyor. İşte o ünlüler çeşitli yollarla fazla kilolarından kurtularak, şimdi resmen bambaşka biri oldular.

Özellikle kadınlar üzerinde etkili olan bu 'fazla kilo' algısı, bazen kişiler üzerinde oldukça büyük bir buhrana neden oluyor. Seren Serengil, bir dönem aldığı kilolar sebebiyle birçok olumsuz eleştiriye maruz kalmış ve daha sonra mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Zayıf olmak uğruna sağlığından olan Serengil, şimdilerde birçok hastalıkla boğuşuyor.