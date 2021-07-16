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Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri! Verdiği kilolarla herkesi şaşırtan ünlüler

16.07.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldıkları kilolarla başı dertte olan birçok ünlü isim, çeşitli yollarla kilo verdi. Kimisi bıçak altına yatarken, kimisi de diyet ve sporla bunu başardı. Işın Karaca'dan Uraz Kaygılaroğlu'na, Feyza Civelek'ten Danla Biliç'e kadar birçok isim verdikleri kilolarla inanılmaz bir değişim geçirdi. Ajda Pekkan'ın dediği gibi 'Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri!'

Ekran önünde olan birçok ünlü isim, zaman zaman sahip oldukları kilolar yüzünden psikolojik bir baskıya maruz kalıyor. Eleştirilerin ardı arkası kesilmediğinde ise ünlü isimler çareyi zayıflamakta buluyor. Bunun yanında birçok ünlü oyuncu, başarılı olmalarına rağmen kilolu oldukları için iyi rolleri de kaçırıyor. İşte o ünlüler çeşitli yollarla fazla kilolarından kurtularak, şimdi resmen bambaşka biri oldular.

Özellikle kadınlar üzerinde etkili olan bu 'fazla kilo' algısı, bazen kişiler üzerinde oldukça büyük bir buhrana neden oluyor. Seren Serengil, bir dönem aldığı kilolar sebebiyle birçok olumsuz eleştiriye maruz kalmış ve daha sonra mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Zayıf olmak uğruna sağlığından olan Serengil, şimdilerde birçok hastalıkla boğuşuyor.

Verdiği kilolardan sonra değişen ünlüler

Buse Terim

Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Biliç

Danla Biliç
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca Seren Serengil Uraz Kaygılaroğlu
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