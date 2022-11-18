Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Cesur sahne stiliyle adından söz ettiren Simge Sağın, bu defa yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi bölümünü bitiren Simge Sağın, ''Miş Miş'' şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. 'Ben Bazen' ve 'Öpücem'' gibi besteleriyle tanınırlığını arttıran Simge Sağın, şimdilerde Türkiye'nin en çok tanınan şarkıcıları arasında yer alıyor. İddialı sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplayan Simge Sağın, estetiksiz haliyle şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Paran varsa güzelsin'', ''Göz kapağını aldırmış'' ve ''Dudak dolgusu bir insanı bu kadar değiştirebilir'' gibi yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise ünlü şarkıcının zayıfladığını ve makyaj yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.