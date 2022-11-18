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Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

18.11.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda 'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Simge Sağın, estetiksiz haliyle sosyal medyanın diline düştü.

Cesur sahne stiliyle adından söz ettiren Simge Sağın, bu defa yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi bölümünü bitiren Simge Sağın, ''Miş Miş'' şarkısıyla büyük çıkış yakaladı.

Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

'Ben Bazen' ve 'Öpücem'' gibi besteleriyle tanınırlığını arttıran Simge Sağın, şimdilerde Türkiye'nin en çok tanınan şarkıcıları arasında yer alıyor.

Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

İddialı sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplayan Simge Sağın, estetiksiz haliyle şaşırttı.

Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, ''Paran varsa güzelsin'', ''Göz kapağını aldırmış'' ve ''Dudak dolgusu bir insanı bu kadar değiştirebilir'' gibi yorumlarda bulundu.

Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Bazı kullanıcılar ise ünlü şarkıcının zayıfladığını ve makyaj yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Simge Sağın'ın estetiksiz halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ

İREM DERİCİ
Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN
Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL
İlk olarak Güneş'in Kızları adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, fazla yanakları hakkında çıkan 'bazlama' benzetmesinden sonra bıçak altına yatmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın

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